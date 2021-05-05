أمير الكويت: لن نسمح لكائن بزعزعة أمن البلاد واستقرارها

09:25 م الأربعاء 05 مايو 2021
أمير الكويت: لن نسمح لكائن بزعزعة أمن البلاد واستقرارها

الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الكويت - (د ب أ)

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقاً للتطلعات التنموية.

وقال الصباح في كلمة له اليوم الاربعاء بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان إن "الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المسّ بوحدتنا الوطنية".

وأضاف "جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تُبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحرّي الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة".

وتابع الصباح "متمسكون بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية".

نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الكويت

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