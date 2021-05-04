أول عدوى بين الحيوانات في الهند.. إصابة 8 أسود بفيروس كورونا

09:28 م الثلاثاء 04 مايو 2021
أول عدوى بين الحيوانات في الهند.. إصابة 8 أسود بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (بي بي سي)

أفادت وسائل إعلام هندية أن 8 أسود في حديقة حيوان حيدر أباد نهرو أصيبت بفيروس كورونا، وذلك في أول حالة إصابة بالفيروس بين الحيوانات في الهند.

والأسود الثمانية هم أربع إناث وأربعة ذكور وتم إجراء المسحة لهم بعد ظهور أعراض الإصابة عليهم ومن بينها الحمي.

وتعد هذه هي المرة الأولى فى الهند التي يتم فيها تسجيل انتقال المرض من البشر إلى الحيوانات.

وتم عزل الأسود الثمانية عن بقية الحيوانات.

و بحسب الأطباء يتعافى الأسود الثمانية و يتناولون طعامهم بشكل جيد في الوقت الحالي

وتم إغلاق جميع حدائق الحيوان في الهند منذ الأول من مايو الجاري.

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