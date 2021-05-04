بسترة واقية وخوذة.. عبير موسى تثير جدلاً داخل البرلمان التونسي (فيديو)

وكالات

دخلت، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى مقر مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)، مرتدية خوذة وسترة واقية من الرصاص، وذلك اعتراضًا منها على حرمانها من المرافقة الأمنية لها داخل مجلس النواب، في وقتٍ تقول إنها مهددة بالاستهداف.

تفاجأ النواب بدخول عبير موسى إلى الجلسة وهي ترتدي سترة واقية ضد الرصاص، وخوذة دراجة نارية، واعتبرت في مداخلة لها أنها مستهدفة ومهددة بالتصفية، وأن حكومة هشام المشيشي لا تريد حمايتها، رغم النداءات التي توجهت بها.

وأثارت رئيسة الحزب الدستوري الحر جدلاً واسعًا داخل البرلمان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 مارس الماضي أصدر، رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي منشوراً داخليا تضمن قراراً يمنع عضو مكتب مجلس نواب الشعب عبير موسي من الالتحاق بأشغال المكتب.

وفي يناير 2021، اعتدى ئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، الحليف لحركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، على النائبة عبير موسي داخل البرلمان التونسي، وفقًا لمقطع فيديو انتشر على الإنترنت.