الرئيس الفلسطيني: لا انتخابات دون مشاركة القدس

رام الله - (د ب أ):

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة إلى حين ضمان إجرائها في شرق القدس، رغم ما أثاره ذلك من انتقادات أوروبية.

وقال عباس خلال ترؤسه بشكل مفاجئ الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله: "لن نتراجع، ولن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحاً ودعاية وانتخابا داخل المدينة".

وأضاف أن القدس "هي العنوان السياسي لقضيتنا الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، وبدونها لن يكون هناك فلسطين".

واعتبر عباس أن "القدس والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هي العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني".

وكان عباس أعلن الخميس الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 22 من الشهر الجاري لحين موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس، الأمر الذي قوبل بانتقادات من فصائل فلسطينية ودول أوروبية.

ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها حماس، فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس، 85 عاما، بولاية يفترض أنها تستمر أربعة أعوام.