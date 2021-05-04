الرئيس الفلسطيني: لا انتخابات دون مشاركة القدس

03:53 م الثلاثاء 04 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني: لا انتخابات دون مشاركة القدس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله - (د ب أ):

رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية العامة إلى حين ضمان إجرائها في شرق القدس، رغم ما أثاره ذلك من انتقادات أوروبية.

وقال عباس خلال ترؤسه بشكل مفاجئ الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مدينة رام الله: "لن نتراجع، ولن نقبل بإجراء انتخابات فلسطينية دون مشاركة القدس ترشيحاً ودعاية وانتخابا داخل المدينة".

وأضاف أن القدس "هي العنوان السياسي لقضيتنا الوطنية، فالقدس تعني فلسطين، وبدونها لن يكون هناك فلسطين".

واعتبر عباس أن "القدس والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية هي العنوان الأبرز للمشروع الوطني الفلسطيني".

وكان عباس أعلن الخميس الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة يوم 22 من الشهر الجاري لحين موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس، الأمر الذي قوبل بانتقادات من فصائل فلسطينية ودول أوروبية.

ولم يجر الفلسطينيون أي انتخابات عامة منذ عام 2006 حين عقدوا انتخابات تشريعية فازت فيها حماس، فيما سبق ذلك بعام إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها عباس، 85 عاما، بولاية يفترض أنها تستمر أربعة أعوام.

الانتخابات الفلسطينية محمود عباس القدس المحتلة

الخبر التالى:

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في الجزائر إلى 7 قتلى
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 230713

    عدد المصابين

  • 172774

    عدد المتعافين

  • 13531

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا