"انقذوا الأطفال": 5000 طفل يعيشون بسبب الصراع في إثيوبيا

كيب تاون - (د ب أ)

قالت منظمة "انقذوا الأطفال"، اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 5000 طفل يعيشون منفصلين عن والديهم، وذلك بعد ستة أشهر من اندلاع الصراع في منطقة تيجراي الإثيوبية، مما يعرضهم لخطر التعرض للعنف والاعتداء الجنسي.

وكانت الحكومة الإثيوبية شنت هجوما عسكريا في نوفمبر الماضي على "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في شمال إثيوبيا ، والتي كانت تسيطر على منطقة تيجراي حتى ذلك الحين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أعوام من التوتر بين "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" والحكومة المركزية في أديس أبابا، في صراع مستمر دفع بالفعل مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار من ديارهم.

ومن جانبها، قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب في الصراع.

من ناحية أخرى، قال فيكتور أوديرو، وهو مستشار للسياسات في لجنة الإنقاذ الدولية: "يضطر النساء الدخول في علاقات استغلال جنسي، للحصول على مبالغ صغيرة من المال والطعام و المأوى أو كليهما من أجل البقاء على قيد الحياة وإطعام أطفالهن".