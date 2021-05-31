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الناتو يفرض قيودًا على دخول المسؤولين من بيلاروسيا مقره في بروكسل

11:25 م الإثنين 31 مايو 2021
الناتو يفرض قيودًا على دخول المسؤولين من بيلاروسيا مقره في بروكسل

أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرج

بروكسل - (د ب أ)

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن التحالف العسكري سيفرض قيودا أكثر صرامة على دخول المسؤولين من بيلاروسيا إلى مقره في بروكسل، في أعقاب إجبار بيلاروسيا طائرة تابعة لشركة طيران ريان إير على الهبوط في مينسك للقبض على أحد المعارضين، مما أثار موجة غضب دولية.

وقال الأمين العام للناتو ينس شتولتنبرج للصحفيين اليوم الاثنين: "قررنا تقييد دخول الأشخاص من بيلاروسيا إلى مقر الحلف بناء على تقييمنا للإجراءات الأمنية".

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام بيلاروسيا بتحويل مسار طائرة ركاب كانت في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا، وهما دولتان عضوتان بالحلف، لتهبط في مينسك عاصمة بيلاروسيا في وقت سابق هذا الشهر لاحتجاز معارض بيلاروسي وصديقته.

وأدانت الدول الثلاثون الأعضاء في الحلف هذه الخطوة، وطالبت بالافراج الفوري عن المعارض رومان بروتاسيفيتش وشريكته صوفيا سابايجا في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

وتشارك بيلاروس في برامج الشراكة مع حلف الناتو منذ تسعينيات القرن الماضي، ولكن العلاقات بين بيلاروسيا والتحالف العسكري توترت منذ سنوات في ضوء الإجراءات الصارمة التي تقوم بها حكومة مينسك ضد المعارضة السياسية.

حلف شمال الأطلسي بيلاروسيا بروكسل ينس شتولتنبرج

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