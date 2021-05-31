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فيتنام تعتزم إخضاع سكان أكبر مدنها لفحوصات كوفيد-19 في مسعى لاحتواء السلالات الجديدة

12:57 م الإثنين 31 مايو 2021
فيتنام تعتزم إخضاع سكان أكبر مدنها لفحوصات كوفيد-19 في مسعى لاحتواء السلالات الجديدة

فيتنام

هانوي- (بي بي سي):

قالت السلطات الفيتنامية إنها تعتزم إخضاع جميع سكان مدينة هوتشي منه، البالغ عددهم 13 مليونا، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا؛ في مسعى للحد من تزايد الإصابات هناك.

ويُرجح أن يستغرق الأمر نحو أربعة أشهر، إذا ما أجرت الحكومة مائة ألف اختبار في اليوم.

وكان لفيتنام، التي سجلت 47 وفاة فقط بمرض كوفيد-19، سجلًا تُحسد عليه في التصدي للوباء، غير أن الحكومة تقول إنها تواجه الآن ضغوطا متزايدة بسبب السلالات الجديدة الأكثر قدرة على الانتشار.

وتواجه فيتنام انتقادات بسبب بطئها في تأمين اللقاحات، لاسيما من الصين؛ إذ يعد اللقاح الصيني الأكثر توفرا في المنطقة.

وسجلت فيتنام، حتى الآن، أكثر من 7 آلاف إصابة بالفيروس، يعود أكثر من نصفها إلى الموجة الأخيرة من تفشي الوباء.

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فيتنام كوفيد-19 فيروس كورونا حكومة فيتنام

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