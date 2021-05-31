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الجارديان: موجة كورونا الثالثة تلقي بظلال الشك على خريطة طريق جونسون لرفع قيود الإغلاق

10:22 ص الإثنين 31 مايو 2021
الجارديان: موجة كورونا الثالثة تلقي بظلال الشك على خريطة طريق جونسون لرفع قيود الإغلاق

بوريس جونسون

لندن- (أ ش أ):

رأت صحيفة الجارديان البريطانية أن تحذيرات العلماء البريطانيين للوزراء من أن موجة كورونا الثالثة والتي ربما تكون قد بدأت بالفعل في بريطانيا، تلقي بظلال من الشك على خطط إنجلترا الرامية إلى لرفع جميع قيود الإغلاق في غضون ثلاثة أسابيع.

وذكرت الصحيفة -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- أن الخبراء حذروا من أن أي ارتفاع في حالات دخول المستشفيات لفيروس كورونا قد يجعل هيئة الخدمات الصحية الوطنية تكافح من أجل التأقلم مع الوضع وذلك في الوقت الذي تكافح فيه بالفعل لمعالجة التراكم الهائل في الحالات غير المصابة بفيروس كوفيد.

وأفادت بأن الحكومة البريطانية مصرة على أنه من السابق لأوانه إطلاق التكهنات حول ما إذا كانت خطة رفع جميع قواعد الإغلاق في إنجلترا في 21 يونيو يمكن أن تمضي قدمًا، ما دفع قطاع الضيافة لمطالبة الحكومة البريطانية بالتأكد من أنها قدمت "إشعارًا مسبقًا" للشركات المتعثرة من أي إجراءات "قد يطيل أمدها".

من جانبه رفض وزير التطعيمات البريطاني نديم الزهاوي أن ينفي استمرار بعض القيود مثل ارتداء الكمامات والعمل من المنزل للحد من انتشار الفيروس. ويعتقد كبار المستشارين العلميين في بريطانيا بأن العمل من المنزل أنه ، حيثما أمكن ذلك، سيكون منطقيًا بعد شهر يونيو، لأنه سيقلل من عدد الأشخاص الذين يتعاملون مع بعضهم البعض.

ويسارع الوزراء البريطانيون لمعرفة ما إذا كان ارتفاع عدد الحالات وزيادة انتشار سلالة كوفيد الهندية يمكن أن يلقيا بخريطة طريق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بعيدًا عن المسار الصحيح.

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بوريس جونسون موجة كورونا الثالثة بريطانيا لندن فيروس كورونا

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