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باكستان تسجل 2117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

07:37 ص الإثنين 31 مايو 2021
باكستان تسجل 2117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

باكستان

إسلام أباد-(أ ش أ):

سجلت باكستان 2117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 921 ألفا و53 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الإثنين - إنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 20 ألفا و779 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 841 ألفا و241 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 59 ألفا و33 حالة.

باكستان فيروس كورونا إسلام أباد وزارة الصحة الباكستانية

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