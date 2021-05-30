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سفير الصين بالقاهرة: 30 يونيو تصادف الذكرى 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر

11:40 م الأحد 30 مايو 2021
سفير الصين بالقاهرة: 30 يونيو تصادف الذكرى 65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج

وكالات:

قال السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن يوم 30 يونيو المقبل يصادف الذكرى الـ65 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر، لافتًا إلى أن بلاده على استعداد تام للعمل مع القاهرة من أجل ترقية العلاقات بين البلدين.

وأوضح السفير الصيني، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن البلدين يعملان على إثراء مقومات العلاقة بينهما لتصبح "نموذجا رائدا يحتذى به لإقامة مجتمع المستقبل المشترك بين الصين والدول العربية والإفريقية على أرض الواقع".

وكانت إذاعة الصين الدولية (سى آر آى) ذكرت أن 65 عاما من المجد هى عمر العلاقات الدبلوماسية الصينية المصرية، التى انطلقت رسميا فى الثلاثين من مايو سنة 1956، وأن العلاقات بين البلدين لعبت دورا محوريا فى تنمية العلاقات الصينية مع الدول العربية والأفريقية، وفتحت الباب للصين لدخول هاتين المنطقتين كشركاء فى صنع المستقبل.

وأضافت الإذاعة الصينية، فى تقرير أذاعته اليوم الأحد، أنه باستعراض العلاقات المصرية الصينية خلال تلك الفترة الممتدة، فإن ما نراه هو صداقة مخلصة، وتعاون وثيق، حيث يتبادل الطرفان الاحترام والدعم ليحافظا على هذه العلاقة الطيبة التى ازدادت قوة ومتانة فى ظل قيادتين تؤمنان بالمصير المشترك للبلدين الكبيرين.

سفير الصين بالقاهرة 30 يونيو الصين تويتر

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