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رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي: لن نشكل حكومة مع نتنياهو

07:27 م الأحد 30 مايو 2021
رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي: لن نشكل حكومة مع نتنياهو

بنيامين نتنياهو

وكالات

دعا رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت، جميع الأحزاب الإسرائيلية للمشاركة في الحكومة الجديدة، لكنه قال إن فرص تشكيل حكومة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معدومة تمامًا، حسبما ذكرت العربية.

وأشار بينيت خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إلى أنه يسعى لتشكيل حكومة مع حزب" هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد، مضيفًا أن نتنياهو يعمل من أجل مصالحه الشخصية.

وينتهي الأربعاء المقبل التفويض الممنوح لزعيم المعارضة يائير لابيد لتشكيل ائتلاف وذلك بعد أربع انتخابات غير حاسمة جرت في غضون عامين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه على وشك تشكيل ائتلاف يضم أحزابا من اليمين والوسط واليسار.

ولن يكون هناك الكثير من القواسم المشتركة بين أحزاب الائتلاف الجديد باستثناء خطة لإنهاء 12 عامًا من حكم نتنياهو الزعيم اليميني الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها.

وتعود فرص لابيد في النجاح إلى حد كبير إلى السياسي اليميني المتطرف نفتالي بينيت، الذي يستحوذ حزبه "يمينا" على ستة مقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا وهو ما يكفي ليجعله صاحب القول الفصل في تشكيل الحكومة الجديدة.

بنيامين نتنياهو نفتالي بينيت الأحزاب الإسرائيلية

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