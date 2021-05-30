Masrawy logo white

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط السعودية بطائرة مفخخة

09:37 ص الأحد 30 مايو 2021
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف مدينة خميس مشيط السعودية بطائرة مفخخة

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

أبوظبي- (أ ش أ):

أعربت دولة الإمارات اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ مواقف حازمة لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الإمارات السعودية

الخبر التالى:

الهند: الوضع الوبائي يستمر بالتحسن بشكل طفيف

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا