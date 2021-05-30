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الدفاع الأفغانية: مقتل 20 عنصرًا من طالبان في هجوم على معاقلها

12:55 ص الأحد 30 مايو 2021
الدفاع الأفغانية: مقتل 20 عنصرًا من طالبان في هجوم على معاقلها

حركه طالبان - ارشيفية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 20 عنصرًا من حركة طالبان، إثر هجمات شنتها القوات الأمنية على معاقل للحركة في ولايات مختلفة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكرت في ليان السبت، أن القوات الجوية، استهدفت أمس، أحد مقاتلي طالبان في منطقة خواجا سابز بوش بولاية فارياب، ونتج عن ذلك الهجوم، مقتل العضو البارز في الحركة إحسان الله وشخصين آخرين فضلا عن إصابة 2 آخرين.

وأضافت أن قوات الأمن والدفاع، نفذت أمس، عمليات ضد متمردي طالبان في قريتي جهار تشيشما وروي بمقاطعة دواب بولاية سامانجان، أسفرت عن مقتل عنصرين من مقاتلي طالبان، واعتقال 3 آخرين، ومصادرة 4 دراجات نارية.

وتابعت أن القوات الجوية شنت يوم أمس غارات على مخبأين لمسلحي طالبان في منطقتي سوزما قلعة وصياد بولاية سار إي بول، مما ما أسفر عن مقتل 7 من مقاتلي الحركة وإصابة 4 آخرين وتدمير مركبتين.

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