السفير الروسي: نعمل على عودة رحلاتنا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ قريبا

07:59 م الإثنين 03 مايو 2021
السفير الروسي: نعمل على عودة رحلاتنا إلى مطاري الغردقة وشرم الشيخ قريبا

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، أن السلطات الروسية تعمل على استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية في أقرب وقت، بعد اتفاق الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي على استئناف الرحلات، مؤكدا أن مطاري شرم الشيخ والغردقة قاما بعمل كبير لزيادة الإجراءات الأمنية.

وقال بوريسينكو - في تصريحات صحافية على هامش زيارة قام بها إلى مدينة الغردقة - إنه "وفقا لتعليمات الرئيس الروسي، تعمل السلطات الجوية على استئناف الرحلات، ونعمل ما يمكن لحدوث ذلك في أقرب وقت ممكن"، مضيفا "هناك عمل كبير تم من قبل مطاري الغردقة وشرم الشيخ بهدف زيادة الإجراءات الأمنية"، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع السفير الروسي "ممثلو السلطات الجوية الروسية زاروا مطار الغردقة مرارا وتكرارا، وكانت هناك ملاحظات خلال الزيارات، ولكن اليوم تمت إزالة تلك الملاحظات، ونأمل أن يستعد المطار لاستقبال السياح الروس".

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جيورجي بوريسينكو روسيا الرحلات الجوية فلاديمير بوتين مطار الغردقة مطار شرم الشيخ

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