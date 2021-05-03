استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي للاحتجاج

موسكو - (أ.ش.أ):

ذكرت وكالة أنباء " نوفوستي" الروسية أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين وإبلاغه باحتجاج شديد على العقوبات الروسية الأخيرة على بعض المسؤولين في الاتحاد .

وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، بحسب وكالة الأنباء الروسية:" لقد تم إبلاغ السفير الروسي بإدانة الاتحاد الأوروبي الشديدة لفرض عقوبات على مسؤولين في الاتحاد"، مشيرا إلى أن هذه العقوبات غير مقبولة وليس لها مبرر قانوني. وأضاف:" أن هذه القضية سيتم مناقشتها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاشر من مايو الجاري، وكذلك في اجتماعات المجلس الأوروبي والدول السبع الكبار"، موضحا أنه خلال هذه الاجتماعات سيجري بحث الرد على العقوبات الروسية. وكانت روسيا وضعت 8 مسؤولين من الاتحاد الأوروبي على قوائمها السوداء، يُمنع عليهم دخول الأراضي الروسية، ومنهم رئيس البرلمان الأوروبي.