الشرطة السويسرية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد خارج استاد في زيورخ

جنيف - (د ب أ):

استخدمت الشرطة السويسرية مساء الأحد الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد جامح خارج ملعب كرة قدم في زيورخ عقب اشتباكات اندلعت بعد مباراة لكرة القدم بين فريقي زيورخ ولوجانو والذي انتهى بفوز الأول 3-صفر.

وتجمع مشجعو فريق زيورخ خارج الملعب وتسلقوا السلم على طول السياج من أجل مشاهدة المباراة. وقالت الشرطة إن المشجعين نظموا جلسة مشاهدة خارج استاد ليتسيجروند.

ورشق المشجعون الشرطة بالحجارة والزجاجات والألعاب النارية عندما حاول ضباط الشرطة تفريق الحشد. وقالت الشرطة في بيان أنها ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. ولم تحدث أي اصابات.​