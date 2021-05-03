المعارضة في بيلاروس تدعو إلى مظاهرة جديدة ضد لوكاشينكو

06:53 ص الإثنين 03 مايو 2021
المعارضة في بيلاروس تدعو إلى مظاهرة جديدة ضد لوكاشينكو

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

موسكو - (د ب أ):
دعت المعارضة في بيلاروس إلى تنظيم مظاهرات احتجاجية جديدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال وزير الثقافة السابق بافيل لاتوشكو إنه سيدعو المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى النزول إلى الشوارع يوم الأحد القادم (مايو).

ونشرت مجموعة "ريداكتسيونزينتسفيرك ديوتشلاند" (أر إن دي) الإعلامية تصريحاته تلك اليوم الاثنين.

وتشهد بيلاروس احتجاجات منذ أغسطس، منذ أن أعلن لوكاشينكو فوزه في الانتخابات التي قالت المعارضة إتها مزورة كما لم تعترف بها معظم الدول الغربية.

واجتذبت الاحتجاجات حشودا أقل خلال الأسابيع الأخيرة، لكن في الأشهر التي أعقبت الانتخابات، اجتذبت احتجاجات نهاية الأسبوع الآلاف بشكل روتيني. ووردت تقارير عن اعتقال 30 ألف شخص على صلة بالاحتجاجات، فضلا عن مئات الجرحى وعدة وفيات.

وقالت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي شنت حملة ضد لوكاشينكو ثم فرت من البلاد بعد أن أعلن فوزه، من روما يوم السبت إنه من المقرر اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحكومة.

يشار إلى أن لاتوشكو هو عضو في مجلس تنسيق المعارضة، الذي يهدف إلى الانتقال السلمي للسلطة في بيلاروس.​

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