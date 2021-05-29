قطر تدين محاولة استهداف مدينة خميس مشيط السعودية

الدوحة - (د ب أ)

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية "عملاً تخريبيًا" ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.