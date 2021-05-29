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تأجيل زيارة ولي عهد الكويت للسعودية إلى الاثنين المقبل

09:01 م السبت 29 مايو 2021
تأجيل زيارة ولي عهد الكويت للسعودية إلى الاثنين المقبل

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

الرياض - (د ب أ)

قالت مصادر دبلوماسية خليجية في الرياض اليوم السبت إن زيارة ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى السعودية تأجلت لمدة يوم واحد.

وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) أن الزيارة التي كان من المفترض أن تتم غدا الأحد تأجلت إلى يوم الاثنين.

وامتنعت المصادر عن ذكر أسباب التأجيل، إلا أنها أشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار جولة للمسؤول الكويتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي هي الأولى له منذ توليه منصبه في السابع من أكتوبر 2020.

ويضم المجلس في عضويته كلا من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت.

وتأتى زيارة ولي عهد الكويت (80 عاما) للمملكة تلبية لدعوة تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفقا لمصدر دبلوماسي في العاصمة الرياض تحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن ولي العهد السعودي سيبحث مع نظيره الكويتي "تعزيز العلاقات بين البلدين في كل المجالات ومنها المجالات النفطية والتجارية إلى جانب بحث سبل زيادة التنسيق بين دول التعاون الخليجي الست تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية وفي مقدمها الموقف تجاه الملف النووي الإيراني والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون وجهود إنهاء حرب اليمن".

مشعل الأحمد الجابر السعودية الرياض محمد بن سلمان الكويت

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