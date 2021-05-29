الصين تطلق بنجاح مركبة شحن لإعادة إمداد محطة فضائية

وكالات:

قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن الصين أطلقت، السبت، بنجاح مركبة شحن فضائية آلية لإعادة تزويد محطة فضاء بالإمدادات، وذلك في ثاني مهمة من سلسلة مهام مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء مدارية دائمة.

وذكرت وسائل الإعلام أن المركبة تيان تشو-2، وهو اسم يعني (سفينة السماء)، انطلقت من خلال صاروخ (لونج مارش-7 يو3) من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد.