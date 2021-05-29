محاكمة شاب فى بريطانيا بتهمة التأمر لقتل ناشطة بحركة "حياة السود مهمة"

لندن 29 مايو (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام محلية أن كاميرون ديريجز، وهو شاب عمره 18 عاما، مثل أمام محكمة في لندن، السبت، بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل بعد إطلاق النار على ساشا جونسون الناشطة في "حركة السود مهمة" في حفل منزلي في لندن الأسبوع الماضي.

كانت جونسون (27 عاما) في حفل بأحد المنازل في "ساوث وارك" في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي، عندما دخل أربعة رجال يرتدون ملابس سوداء من حديقة المنزل وبدأو يطلقون النار.

وترقد جونسون التي أصيبت برصاصة في الرأس في حالة حرجة في المستشفى.

وأفادت وكالة برس اسوسيشن بحبس ديريجز احتياطياً حتى مثوله التالي أمام المحكمة في 25 يونيو.

واعتقلت الشرطة 5 أشخاص يوم الأربعاء الماضي لصلتهم بالحادث وأطلقت سراح أربعة منهم بكفالة بعد يومين. وأبقت الشرطة على الشخص الخامس ديريجز من لويشام بجنوب لندن قيد الاحتجاز حتى مثوله أمام محكمة اليوم السبت.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن إطلاق النار عليها ليس مرتبطا بنشاطها ، لكن حزبها قال إنه لا يزال قلقا على سلامتها.