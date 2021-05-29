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العثور على 15 جثة "مكدسة" في قارب قبالة سواحل توباجو

01:56 ص السبت 29 مايو 2021
العثور على 15 جثة "مكدسة" في قارب قبالة سواحل توباجو

أرشيفية

بورت أوف سبين- (د ب أ):
قالت شرطة دولة ترينيداد وتوباجو إنه تم العثور على 15 جثة "مكدسة في قارب" كان يطفو في المياه قبالة سواحل جزيرة توباجو الكاريبية.

وقالت شرطة ترينيداد وتوباجو إنها تحقق في اكتشاف "14 جثة وجمجمة وبقايا هيكل عظمي مكدسة في قارب" رصده صيادون يوم الجمعة على بعد 5ر6 كيلومترات قبالة مدينة بيل جاردن في توباجو حوالي الساعة 0630 صباحا (1030 بتوقيت جرينتش).

وقال بيان للشرطة "وعند التحقق، عثر الصيادون على الجثث المتحللة. ثم اتصل الصيادون بالشرطة وخفر السواحل".

ووفقا للبيان، فإن جميع المتوفين كانوا من الذكور وكانت أجسادهم في "حالة متقدمة من التحلل".

وأضافت الشرطة "تم نقل الجثث في نهاية المطاف إلى مشرحة مستشفى سكاربورو العام في انتظار التعرف على الجثث وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة".​

ترينيداد وتوباجو سواحل جزيرة توباجو جثث متحللة

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