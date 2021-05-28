وزير الخارجية الإيطالي: روما والاتحاد الاوروبي ملتزمان باستقرار ليبيا

روما - أ ش أ

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده والاتحاد الأوروبي ملتزمان بالسلام والاستقرار في ليبيا.

وقال دي مايو - في تصريح من العاصمة الليبية طرابلس، التي يزورها مع المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي ونظيره المالطي إيفاريست بارتولو، حسبما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية - "إن اجتماعات اليوم تمثل دليلاً آخر على الالتزام الإيطالي والأوروبي بسلام واستقرار البلاد.. فضلا عن دعم السلطة الموحدة الانتقالية".

وأضاف أن الإطار السياسي المستقر في الواقع، شرط أساسي للتمكن من خلق شراكة أوسع مع ليبيا مع الهدف المتمثل بإدراجها على الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط وفي خطة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح دي مايو أنه في هذا السياق “تحتاج المبادرات والعمليات العديدة إلى التعزيز والتنظيم من أجل تثبيت فعالية وواقعية العمل الأوروبي في ليبيا.

ووفقًا لدي مايو، فإن الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط تنقل بالفعل رسالة قوية حول إيطاليا على المساهمة باستقرار وازدهار المنطقة، من منظور على الأمدين المتوسط والطويل، يأخذ بالاعتبار متطلبات التعافي الاجتماعية والاقتصادية المرتبط بأزمة كوفيد 19.

وأعرب دي مايو عن شكره للمفوض الأوروبي فارهيلي على الجهود المبذولة لتحقيق هذه النتيجة المهمة التي ساهمت فيها إيطاليا بسلسلة من المقترحات، والتي شهدت تقارب شركاء عديدين، لإعادة إطلاق العلاقات مع الجوار الجنوبي استناداً إلى نهج حقيقي حول إدارة الموارد المتوسطية المشتركة.