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البرلمان العربي يدين تسيير الحوثيين طائرةً مفخخةً تجاه السعودية

03:42 م الجمعة 28 مايو 2021
البرلمان العربي يدين تسيير الحوثيين طائرةً مفخخةً تجاه السعودية

البرلمان العربي

مصراوي:

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار (مفخخة) تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية، والتي تصدت لها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وحذر العسومي من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي، والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الإرهابية على السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ترفضها القوانين والأعراف الدولية.

ودعا المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وجدد رئيس البرلمان العربي تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكداً أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي وركيزة أساسية في منظومة الأمن القومي العربي.

البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الحوثيين السعودية

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