Masrawy logo white

بلينكن يحذر الاحتلال الإسرائيلي من طرد الفلسطينيين من القدس

12:15 ص الجمعة 28 مايو 2021
بلينكن يحذر الاحتلال الإسرائيلي من طرد الفلسطينيين من القدس

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قادة الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع من إجراء أي عمليات طرد جديدة للفلسطينيين من القدس الشرقية، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس .

ونقلت بلومبرج عن موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي تصريحات بلينكن التي حذر فيها القادة الإسرائيليين كذلك من أن المزيد من الاضطرابات على جبل الهيكل يمكن أن تشعل صراعات جديدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن زيارة بلينكن القصيرة لمنطقة الشرق الأوسط كشفت أنه يبدو أن تركيز إدارة بايدن في مكان آخر.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي واشنطن إسرائيل القدس

الخبر التالى:

مالي.. إطلاق سراح رئيس البلاد ورئيس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

1140

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

987

متعافون اليوم

257275

إجمالي الإصابات

14850

إجمالي الوفيات

188567

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزمالك بعشرة لاعبين يتخطى الإسماعيلي ويضرب موعدًا أمام المقاصة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا