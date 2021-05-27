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كيف استقبل السوريون في دمشق إعادة انتخاب الأسد رئيسا للبلاد؟ (صور)

10:57 م الخميس 27 مايو 2021
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وكالات:

احتفل السوريون في العاصمة دمشق بإعادة انتخاب بشار الأسد، رئيسا للبلاد، بعد دقائق من إعلان مجلس الشعب السوري النتائج بشكل رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن السوريين في العاصمة أطلقوا الألعاب النارية احتفالاً بفوز الأسد بمنصب رئيس الجمهورية.

ونشرت حسابات على "تويتر"، صور للاحتفالات من داخل العاصمة دمشق بعد إعلان النتائج.

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، فوز بشار الأسد بنسبة 95.1 بالمئة من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا.

وقال الصباغ في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سانا السورية، إنه "نظرا لحصول الأسد على الأغلبية المطلقة أعلن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية".

وقال الحساب الرسمي للرئاسة السورية، إن "السوريين قالوا كلمتهم.. بشار الأسد يفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية بعد حصوله على 13 مليوناً و540 ألفاً و860 صوتاً بنسبة 95.1 بالمئة من أصوات الناخبين داخل وخارج سوريا".

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