برلماني روسي: الموقف الأوروبي من الانتخابات السورية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، قنسطنطين كوساتشوف، إن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للانتخابات الرئاسية في سوريا يوجه ضربة لعملية التسوية السلمية السورية ويعد تدخلا في شؤون هذا البلاد.

وأضاف كوساتشوف في تصريح صحفي لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: أن "أي تقييمات تأتي الآن من الاتحاد الأوروبي بعد إجراء الانتخابات في سوريا هي عديمة الأهمية، لأن الاتحاد الأوروبي قام بتقييم الانتخابات حتى قبل تنظيمها وإجرائها".

وأضاف:" مثل هذا الموقف، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، يعد تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لسوريا". وأكد كوساتشوف أن المراقبين الروس لم يسجلوا انتهاكات من شأنها التأثير على شرعية نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا.