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علماء: اكتشاف سبب حدوث جلطات جراء بعض لقاحات كورونا

12:36 ص الخميس 27 مايو 2021
علماء: اكتشاف سبب حدوث جلطات جراء بعض لقاحات كورونا

لقاح أسترازينيكا

لندن - (د ب أ)

قال علماء في ألمانيا إنهم اكتشفوا سبب حدوث جلطات دموية نادرة مرتبطة بالتطعيم بلقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركتا أسترازينيكا وجونسون آند جونسون، وأنه يمكنهم علاج هذا العرض الجانبي، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن قائد فريق الباحثين.

وبحسب البحث الذي أجراه البروفيسور رالف مارشاليك، وآخرون من جامعة "جوته" تنبع المشكلة من آلية توصيل اللقاحات والتي تشمل دخول البروتين الشائك (بروتين سبايك) للفيروس إلى نواة الخلية بدلاً من سائل العصارة الخلوية الموجود داخل الخلية، حيث ينتج الفيروس عادة البروتينات.

وأعرب مارشاليك عن اعتقاده بأنه يمكن تعديل اللقاحات لوقف هذا العرض الجانبي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارشاليك قوله إن شركة جونسون آند جونسون تواصلت مع مختبره لكنه لم يناقش نتائجه مع أسترازينيكا.

وقالت جونسون آند جونسون "ندعم استمرار البحث والتحليل لهذا العرض النادر، ونعمل مع خبراء الطب والسلطات الصحية العالمية، ونتطلع إلى مراجعة البيانات، ومشاركتها، عندما تتم اتاحتها".

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