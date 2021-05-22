البرلمان الموريتاني يدعو لآلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني

نواكشوط - (د ب أ)

دعا البرلمان الموريتاني اليوم السبت المجتمع الدولي إلى وضع آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في توصية صوت عليها البرلمان في جلسة خاصة خصصت لتدارس الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إثر "العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين".

ووجه أعضاء البرلمان الموريتاني تحية للشعب الفلسطيني "البطل ومقاومته الباسلة التي غيرت موازين المواجهة وفرضت بصبرها ومصابرتها ومغالبتها للعدو وقف إطلاق النار، في أعقاب عدوان صهيوني جديد همجي وشرس".

وأكد النواب تضامن الشعب الموريتاني المطلق مع الشعب الفلسطيني واعتزازه بما تجلى خلال فترة العدوان من وحدة الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله، ويعتبرون ذلك مكسبا ثمينا يجب المحافظة عليه، ويجب إسناده من قبل الأمتين العربية والإسلامية باعتبارهما حاضنتين طبيعيتين للشعب الفلسطيني ولنضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه على أرضه المقدسة.

وطالب النواب المجتمع الدولي الإسراع "بتقييم الآثار المادية والنفسية للعدوان الصهيوني الهمجي، ووضع خطط عاجلة لإعادة إعمار غزة وتأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية لسكان القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية".