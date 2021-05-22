Masrawy logo white

"البرلمان العربي" يحيي وساطة الرئيس السيسي لإنهاء حرب الـ11 يومًا في غزة

01:33 م السبت 22 مايو 2021
"البرلمان العربي" يحيي وساطة الرئيس السيسي لإنهاء حرب الـ11 يومًا في غزة

رئيس البرلمان العربي

كتبت - إيمان محمود:

حيا رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، مواقف مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وقال العسومي في كلمة ألقاها، السبت، في مستهل اجتماع عقده البرلمان العربي القضية الفلسطينية: "نحيي مواقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

كما رحب العسومي بمواقف السعودية والأردن وتونس والمغرب، وجميع الدول العربية التي أثبتت مواقفها الداعمة تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا رئيس البرلمان العربي لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي عليه خلال ال11 يوما الماضية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن مصر بدأت بالفعل في إعادة إعمار القطاع من خلال تقديم 500 مليون دولار لتمويل إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بدور البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، أكد العسومي "نحرص على أن يكون دورنا فاعلًا وإيجابيًا".

وشدد العسومي: "مهما كثرت الازمات في الوطن العربي ستظل القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى والمركزية".

كما تطرق العسومي إلى أزمة تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي تسبب فيها الاحتلال من خلال عرقلة إجراء الانتخابات في القدس، موضحًا أن البرلمان العربي يتواصل مع الأمم المتحدة لمحاولة حل هذه الازمة.

البرلمان العربي الرئيس السيسي حرب الـ11 غزة القدس عادل عبدالرحمن العسومي

الخبر التالى:

بايدن يدعو إلى مقاربة "براجماتية" في مسألة كوريا الشمالية "الصعبة"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مفاجآت في تشكيل الأهلي لمباراة صنداونز بدوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا