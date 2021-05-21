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نيجيريا تحقق في تقارير عن وفاة زعيم بوكو حرام

05:55 م الجمعة 21 مايو 2021
نيجيريا تحقق في تقارير عن وفاة زعيم بوكو حرام

جماعة بوكو حرام

لاجوس - (د ب أ):

ذكرت السلطات النيجيرية إنها تتحقق من صحة تقارير تحدثت عن مقتل أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام المتطرفة التي تعيث فسادا بشمالى البلاد.

كانت صحيفة "ذس داي" قد أشارت يوم أمس الخميس إلى تقرير استخباراتي للشرطة نقل عن كبار قادة تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا، وهي فصيل انفصالي عن بوكو حرام، قولهم إن أبوبكر شيكاو فجر نفسه عندما أدرك أنه على وشك إلقاء القبض عليه من جانب مقاتلي التنظيم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن البريجادير جنرال محمد يريما المتحدث باسم الجيش النيجيري قوله إننا "نحقق في ذلك".

وكان تأكد عدم صحة العديد من التقارير الإعلامية السابقة التي تحدثت عن وفاة شيكاو.

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