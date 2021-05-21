Masrawy logo white

روسيا: سقوط 10 قتلى في حادث بمحطة لمعالجة مياه الصرف الصحى

05:43 م الجمعة 21 مايو 2021
روسيا: سقوط 10 قتلى في حادث بمحطة لمعالجة مياه الصرف الصحى

شرطة روسيا

موسكو - (د ب أ):

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم أثناء تنظيف محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجنوبى روسيا ، بحسب ما أعلنته السلطات الروسية اليوم الجمعة.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم انتشال العمال من حوض مياه وقد فارقوا الحياة . وقالت السلطات إن ثمانية أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى ، اثنان منهم في حالة حرجة.
ولا يزال أفراد الإنقاذ يبحثون عن أشخاص آخرين في فترة ما بعد الظهر ، ولم يتضح العدد الدقيق للمفقودين.
في البداية ، قالت السلطات إن العمال كانوا ينفذون بعض الأعمال على عمق ثمانية أمتار عندما حدث تسرب لغاز الميثان في المحطة الواقعة في قرية دميتريادوفكا على بحر آزوف. ومع ذلك ، لم يتضح سبب تدفق المياه إلى الحوض.
بدأ المسؤولون تحقيقا في انتهاك محتمل لقواعد السلامة والأمان .

شرطة روسيا محطة معالجة مياه الصرف الصحى موسكو تسرب غاز الميثان

الخبر التالى:

المملكة المتحدة تسجل 2829 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي ينعى الفنان الراحل "سمير غانم"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا