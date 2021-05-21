احتفالاً بوقف إطلاق النار.. فلسطينية توزع الحلويات على المصلين بالأقصى

غزة - د ب أ:

انطلقت احتفالات الفلسطينيين في مختلف المدن المحتلة وفي غزة، اليوم الجمعة، مع بدء سريان وقف إطلاق النار في الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث خرج الناس من منازلهم في الليل لأول مرة منذ بدء الحرب، وهم يهتفون "الله أكبر".

وتنوعت صور الاحتفال، بينما اختارت سيدة فلسطينية توزيع الحلويات على المصلين الوافدين لأداء صلاة الفجر بالمسجد الأقصى طريقًا للتعبير عن الفرحة بانتهاء الحرب التي استمرت 11 يومًا.

الاتفاق على وقف إطلاق النار والذي قبلته دولة الاحتلال دون شروط جاء بمبادرة مصرية وجهود متواصلة لرفع العدوان عن الأشقاء الفلسطينيين، تضمنت فتح معبر رفح لاستقبال مصابي الحرب.

وكان تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، رحب بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وقال في وقت مبكر من اليوم الجمعة عبر تويتر إنه يعرب عن "تعازيه الخالصة لضحايا العنف وأحبائهم".

كما شكر مصر وقطر على جهودهما مع الأمم المتحدة في التوسط في الاتفاق الذي أنهى 11 يومًا من القتال. وتابع "العمل من أجل بناء فلسطين يمكن أن يبدأ الآن".

وأيضًا شكر الرئيس الأمريكي جو بادين مصر على جهودها لإحلال السلام في غزة، وقال إن مصر بذلت جهودًا كبيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن توفد القاهرة وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.