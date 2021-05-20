Masrawy logo white

وزير دفاع الاحتلال يبلغ نظيره الأمريكي بقرار وقف إطلاق النار

11:46 م الخميس 20 مايو 2021
وزير دفاع الاحتلال يبلغ نظيره الأمريكي بقرار وقف إطلاق النار

بيني جانتس

وكالات:

أبلغ وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، نظيره الأمريكي لويد أوستين، اليوم الخميس، بقرار وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي، على المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين وبدون أية شروط، على أن موعد وقف إطلاق النار في وقت لاحق.

وقال بيان صدر عن مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء دولة الاحتلال، أوفير جندلمان، إن "الكابينت [مجلس الوزراء المصغر] التأم هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا, بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي, بقبول المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط حيث سيدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقا".

وتابع البيان أن "المستوى السياسي يؤكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

بيني جانتس الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار لويد أوستين القدس فلسطين

الخبر التالى:

الكويت: 8 حالات وفاة و 1168 إصابة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

1160

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

249238

إجمالي الإصابات

14498

إجمالي الوفيات

183696

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا