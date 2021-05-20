وزير دفاع الاحتلال يبلغ نظيره الأمريكي بقرار وقف إطلاق النار

وكالات:

أبلغ وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، نظيره الأمريكي لويد أوستين، اليوم الخميس، بقرار وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي، على المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين وبدون أية شروط، على أن موعد وقف إطلاق النار في وقت لاحق.

وقال بيان صدر عن مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء دولة الاحتلال، أوفير جندلمان، إن "الكابينت [مجلس الوزراء المصغر] التأم هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا, بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي, بقبول المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط حيث سيدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقا".

وتابع البيان أن "المستوى السياسي يؤكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.