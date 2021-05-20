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فيديو | صاحبة مقولة "عطسة 100 مليون مصري تطير إسرائيل" تحكي آخر التطورات بالشيخ جراح

10:29 م الخميس 20 مايو 2021
فيديو | صاحبة مقولة "عطسة 100 مليون مصري تطير إسرائيل" تحكي آخر التطورات بالشيخ جراح

سهاد خليل

كتب - محمود علي:

أعربت سهاد خليل المستشارة الإعلامية الفلسطينية، عن سعادتها بردود الأفعال المتضامنة مع قضية الشيخ جراح.

وأوضحت في بث مباشر لـ "مصراوي" مساء اليوم الخميس، أن قضية حي الشيخ جراح جاءت من أهميته، حيث يبعد عن القدس 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

وشددت على أن حي الشيخ جراح مفتاح القدس، تحاول سلطة الاحتلال السيطرة عليه للوصول إلى المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم.

وأضافت أن معركة حي الشيخ جراح بصلة لنضال الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن أي تهدئة يجب أن تشمل حل لأزمة الحي، الذي يتعرض أهله للتنكيل يوميًّا.

وقالت إن الشعب الفلسطيني يشعر بحجم التضامن معه من الشعب المصري والشعوب العربية، لكن لابد من خطوة عملية لوقف الانتهاكات والمخطط الاستيطاني.

سهاد خليل إسرائيل الشيخ جراح القدس قطاع غزة

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