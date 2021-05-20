بوتين: روسيا ستحطم أنياب من يحاول سرقة أراضيها

موسكو - (د ب أ):

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "تحطيم أنياب" أعداء روسيا، في تصريحات تستهدف دولا قال إنها تحاول سرقة أجزاء من الأراضي الروسية.

وقال بوتين في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، إن أعداء أجانب يحاولون بشكل منتظم انتزاع أراض روسية.

وقال بوتين إن "الجميع يود أن يلتهمنا في مكان ما أو أن يلتهم جزءا منا، لكن يجب عليهم أن يعرفوا أننا سنحطم أنياب أولئك الذين يريدون أن يفعلوا ذلك، ولن يستطيعوا أن يأخذوا شيئا منا".

وقال الرئيس في الكرملين إن ذلك مضمون بالتقدم الذي أحرزه الجيش مؤخرا.

وعلى الرغم من خسارة ثلث الأراضي الروسية إبان انهيار الاتحاد السوفيتي، لا تزال روسيا هي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة.

وقامت روسيا بتحديث قواتها المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تقول الأرقام الرسمية إنه سيتم استثمار أكثر من 3 تريليونات روبيل (أكثر من 41 مليار دولار) في مجال الدفاع الوطني هذا العام فقط.