نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة إسرائيل بطائرة مُسيرة

وكالات:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطائرة المسيرة التي أُعلن قبل يومين إسقاطها عند حدود الأردن كانت مفخخة بمتفجرات وأطلقت على أيدي إيران.

وصرح نتنياهو، الخميس، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأن إيران هي التي صنعت تلك الطائرة التي أعلن الجيش إسقاطها الاثنين الماضي في منطقة وادي العيون في الأغوار، وأطلقتها إما من أراضي العراق أو سوريا، متهما طهران بـ"رعاية الإرهاب في الشرق الأوسط"، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وسبق أن أعلنت إسرائيل عام 2018 عن إسقاطها طائرة مسيرة خرقت أجواء البلاد قادمة من سوريا، وألقت باللوم على إيران أيضا في الحادث وشنت في أعقابه سلسلة غارات على أهداف في سوريا.

يأتي ذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل منذ 11 يومًا حول قطاع غزة.