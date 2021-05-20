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سفير السعودية بلبنان يستقبل زواره بخيمة: لن نرحل اللبنانيين من المملكة

01:05 م الخميس 20 مايو 2021
سفير السعودية بلبنان يستقبل زواره بخيمة: لن نرحل اللبنانيين من المملكة

السفير السعودي في لبنان يستقبل المتضامنين معه في خ

وكالات:

أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أنه لن يكون هناك ترحيل للبنانيين من المملكة ومن دول الخليج، داعيا إلى مراجعة السياسات الخارجية اللبنانية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وقال البخاري، عقب استقباله العديد من الشخصيات السياسية والحزبية اللبنانية في خيمة عربية أقامها قرب مقر السفارة السعودية في بيروت، إن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرض لكل مقيم على الأراضي السعودية، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة، مضيفا أن "القيادة الرشيدة في السعودية تركز على صون كرامة المواطن السعودي وأي مقيم على أرض المملكة".

وأكد أن "العلاقات السعودية - اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب"، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اللبناني تم تأجيله مؤقتا لثلاثة أيام، كما سيتم استئناف البحث في موضوع الحظر على تصدير المنتوجات والزراعات اللبنانية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

ولفت البخاري إلى أنه "تلقى مكالمة هاتفية من وهبة أعرب فيها عن اعتذاره الشديد والصريح لما بدر منه في لقائه التلفزيوني".

وردا على سؤال عما إذا كان اعتذار وهبة كافيا، قال: "الأهم ليس أن نعتبره كافيا أم لا، بل مراجعة السياسات الخارجية بإرادة سياسية جامعة تجاه المملكة ودول مجلس التعاون. وعندما تكون هناك مراجعة حقيقية، فهذا يعني أن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة".

وفي وقت سابق، طلب الوزير شربل وهبة من الرئيس اللبناني إعفاءه من مهامه، حيث عُيّنت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة.

لبنان السفير السعودي دول الخليج ترحيل اللبنانيين وليد البخاري

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