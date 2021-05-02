إجراءات سفر جديدة من الإمارات بشأن المواطنين والمقيمين الحاصلين على لقاح كورونا

07:30 م الأحد 02 مايو 2021
إجراءات سفر جديدة من الإمارات بشأن المواطنين والمقيمين الحاصلين على لقاح كورونا

لقاح كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي"، اليوم الأحد، عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من المواطنين والمقيمين في الإمارة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد الاثنين.

‬‬‬‬‬‬ وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأنه وفقا للإجراءات المحدثة فيتطلب من المطعمين القادمين من الدول (الخضراء) إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي، أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، ومن ثم إجراء فحص آخر في اليوم الرابع من الوصول.

ويطبق البرتوكول على جميع المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوما أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق "الحصن".

أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من مواطنين ومقيمين بالإمارة، فيتطلب من غير المطعمين القادمين من الدول (الخضراء) إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، ‬بالإضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الـ12 .

كما يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، و من ثم إجراء فحص آخر في اليوم الثامن.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح كورونا أبوظبي الإمارات فيروس كورونا

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