وزير الخارجية البريطاني: نقترب جدا من نقطة تحول في مواجهة كورونا
لندن- (د ب أ):
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن المملكة المتحدة تقترب من أن تكون قادرة على تخفيف معظم قيود كورونا، وذلك بعد برنامج التطعيم الناجح وانخفاض الإصابات.
وقال راب لقناة سكاي نيوز، في الوقت نفسه، يجب على الأفراد مواصلة مراعاة الحذر بشأن التواصل الاجتماعي.
وردا على سؤال عن سبب استمرار عدم السماح لشخصين بالغين من أسرتين مختلفتين تلقيا اللقاح بالكامل بالعناق، قال :"علينا أن نلتزم الحذر الشديد" إزاء كيفية تطور الأمور بينما تعمل المملكة المتحدة على إعادة فتح اقتصاد.
وقال راب :"إننا قريبون جدا من نقطة تحول في تجاوز الأزمة، وأعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر أثناء مضينا للأمام ... لا نريد أن نرى المكاسب تضيع والتضحيات تذهب سُدى. أدرك أن الناس يتوقون للمضي بشكل أسرع قليلا، ولكن في الواقع، أعتقد أن الخروج من الإغلاق بخطوات متأنية هو الطريقة الذكية للخروج".
ويتضمن الجدول الزمني الحالي لفتح الاقتصاد تخفيف بعض القيود في 17 مايو ثم في 21 يونيو.
الخبر التالى:أحمدي نجاد: أمير قطر السابق دفع ملايين الدولارات للإفراج عن أسرى للحرس الثوري الإيراني بسوريا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
226531
عدد المصابين
-
170008
عدد المتعافين
-
13278
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
151093581
عدد المصابين
-
128421128
عدد المتعافين
-
3178093
عدد الوفيات
إعلان