كوريا الجنوبية تواجه نقصا فى لقاحات كورونا

03:06 م الأحد 02 مايو 2021
كوريا الجنوبية تواجه نقصا فى لقاحات كورونا

لقاح كورونا

سول- (أ ش أ ):

أعربت هيئة الصحة بكوريا الجنوبية ، اليوم الأحد ،عن قلقها من مواجهة نقص في لقاحات كوفيد-19، حيث لم يتبق سوى أقل من 10% من جرعات لقاح أسترازينيكا في البلاد.

وقالت فرقة عمل إدارة التطعيمات ضد كوفيد -19- حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب - إن كوريا الجنوبية حصلت على مليوني جرعة لقاح من أسترازينيكا حتى الآن، وتلقى 1.82 مليون شخصا جرعة أولى من نظام اللقاحين حتى اليوم، مؤكدة أنه لم يتبق سوى 166,716 جرعة، يمكن إعطاؤها لحوالي 200,000 شخص إذا تم استخدام محاقن منخفضة المساحة الميتة (LDS)، والتي تم تصميمها لزيادة عدد المستلمين إلى أقصى حد.

وأوضحت إدارة التطعيمات أنه من المتوقع أن تنفد الجرعات المتبقية في أقل من يومين ما لم يتم تسليم زجاجات إضافية في غضون عدة أيام، مؤكدة أن مسؤولي الصحة سيُطلبون من أولئك الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في 26 فبراير الماضي تلقي الجرعة الثانية بدءًا من 14 مايوالجاري ، مما قد يعقد جدول التطعيم.

هذا المحتوى من

Asha
لقاحات كورونا كوريا الجنوبية كوفيد-19 لقاح أسترازينيكا

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