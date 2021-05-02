الهند تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح سبوتنيك في الروسي خلال 10 أيام

11:49 ص الأحد 02 مايو 2021
الهند تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد كورونا بلقاح سبوتنيك في الروسي خلال 10 أيام

لقاح سبوتنيك

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت الشركة الهندية لمختبرات الأدوية "دكتور ريدي" أنها تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في غضون العشرة أيام المقبلة بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وقال مسؤول بارز بالشركة الهندية في تصريح لمراسل وكالة أنباء (تاس) الروسية شريطة عدم الكشف عن هويته: إنه تم استلام الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في".

وأوضح المسؤول أن الهند تنتظر وصول الدفعة الثانية من هذا اللقاح الروسي، مؤكدا ضرورة إجراءات الفحص والتثبت من جودة اللقاح الروسي قبل البدء في التطعيم.

وتعاني الهند من ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت في آخر حصيلة يومية أمس السبت أكثر من 400 ألف إصابة و3500 حالة وفاة بسبب الوباء.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 19 مليون إصابة وتجاوزت حصيلة الوفيات الـ 211 ألف حالة وفاة حتى الآن.

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