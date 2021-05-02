حداد وطني في إسرائيل على ضحايا تدافع جبل ميرون

11:17 ص الأحد 02 مايو 2021
حداد وطني في إسرائيل على ضحايا تدافع جبل ميرون

ارشيفية

تل أبيب- (د ب أ):

تشهد إسرائيل اليوم الأحد حدادا وطنيا، بعد مقتل 45 شخصا في تدافع وقع خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من اليهود المتشددين.

وتم تنكيس الأعلام في المباني العامة والقواعد العسكرية في جميع أنحاء البلاد، كما تم إلغاء الفعاليات الرياضية.

ومن المقرر عقد جلسة برلمانية خاصة يوم غد لإضاءة الشموع وإحياء ذكرى ضحايا الحادث، الذي وُصف بأنه أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل.

وتشير تقارير إلى أن التدافع بدأ عندما انزلق عدد من المحتفلين بعيد "لاك بعومر" على جبل ميرون من فوق منحدر مائل ذي أرضية معدنية وأقسام معدنية مموجة على جانبيه، ما تسبب في سقوط المحتفلين المكتظين فوق بعضهم البعض. وكانت تقارير أولية أفادت في وقت سابق بأن منصة انهارت أثناء التجمع.

واتهم شهود عيان الشرطة بالسماح للأفراد بدخول منطقة مطوقة، وعدم فتح المخارج على الجانبين بالسرعة الكافية بعد حدوث حالة الذعر.

وحددت السلطات عدد المشاركين بـ 10 آلاف شخص.

إسرائيل حداد وطني تل أبيب جبل ميرون

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