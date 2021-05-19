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ترامب يعلق على فتح تحقيق جنائي بحق منظمته التجارية

10:03 م الأربعاء 19 مايو 2021
ترامب يعلق على فتح تحقيق جنائي بحق منظمته التجارية

دونالد ترامب

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الأربعاء المدعي العام لولاية نيويورك لإطلاقه تحقيقًا جنائيًا بشأن "منظمة ترامب"، المجموعة المملوكة لعائلته، قائلا إنه يتعرض للهجوم والإيذاء بشكل غير عادل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف في بيان ردًا على إطلاق التحقيق، أنه لا يوجد شيء أكثر فسادا من تحقيق يبحث بشكل يائس عن جريمة، لافتًا إلى أنه سيتغلب على أي محاولة للملاحقة القضائية.

وكانت المدّعية العامة الديمقراطية ليتيسيا جيمس قد كشفت سابقا أن التحقيق يقتصر على الشق المدني، أي أن المستهدف به لا يواجه خطر توجيه اتّهام له أو صدور عقوبة حبس في حقّه في حال إدانته بتهم احتيال ضريبي أو مصرفي داخل الشركة العائلية القابضة المملوكة للملياردير الجمهوري البالغ 74 عاما، والذي لم يستبعد الترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024.

وتضم منظمة ترامب غير المدرجة في البورصة وبالتالي غير المجبرة على إصدار بيانات دورية حول أدائها المالي، فنادق وشركات عقارية وملاعب للجولف، وهي متّهمة بالتلاعب في قيمة بعض أصولها لضمان الحصول على قروض مصرفية أو تخفيض ضرائبها.

دونالد ترامب منظمة ترامب الفساد

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