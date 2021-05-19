25 ألف شخص يغادرون منازلهم في فرانكفورت بعد العثور على قنبلة من الحرب العالمية



برلين - (د ب أ)

أعلنت سلطات مدينة فرانكفورت مساء اليوم الأربعاء، أن 25 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الشرطة أن السلطات مضطرة إلى إجراء تفجير تحت السيطرة للقنبلة في موقعها بسبب طريقة تصميمها وبسبب حالتها، مشيرة إلى أن التفجير الخارج عن السيطرة في المنطقة الكثيفة بالسكان من شأنه أن يتسبب في أضرار بالغة للمباني، وللسكان.

وشملت المنطقة الأمنية التي فرضتها السلطات أيضًا مستشفى تم إخلاؤها.

وتم العثور على القنبلة، التي تزن 500 كيلوجرام أثناء أعمال حفر، وذكرت السلطات أنه لا يزال من غير المعروف بعد متى سيتم البدء في أعمال التفجير والمدة التي ستستغرقها.

وقام خبراء من هيئة التخلص من الذخائر بتغطية القنبلة بـ70 حمولة شاحنة من التراب وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الخبراء سيفجرون القنبلة باستخدام كمية من المتفجرات وزنها 5ر4 كيلوجرام.