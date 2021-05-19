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وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني ومسؤول بحركة فتح ورئيس الشورى اليمني غدًا

06:28 م الأربعاء 19 مايو 2021
وزير الخارجية يلتقي نظيره اليوناني ومسؤول بحركة فتح ورئيس الشورى اليمني غدًا

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (أ ش أ)

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، غدًا الخميس، سلسلة من اللقاءات مع كل من عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والدكتور أحمد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، ونيكوس ديندياس وزير خارجية اليونان.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مع عزام الأحمد تطورات الوضع في الأراضى الفلسطينية، وجهود القاهرة الحثيثة نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنهاء التأزم الحالي.

كما يبحث شكرى مع أحمد بن دغر الأوضاع فى اليمن والعلاقات المصرية اليمنية، فيما من المتوقع أن يناقش مع وزير خارجية اليونان العلاقات المتميزة التي تربط بين القاهرة وأثينا، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما التطورات المتسارعة الجارية في الأراضي الفلسطينية والتصعيد الذي يشهده قطاع غزة.

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سامح شكرى وزير الخارجية المصري حركة فتح مجلس الشورى اليمني وزير خارجية اليونان

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