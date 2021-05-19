"أسف وتضامن".. السفير السعودي يستقبل وفودًا لبنانية في "قعدة بدوية"- صور

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كتبت- إيمان محمود:

زار عدد من المسؤولين وممثلي الأحزاب والبرلمانيين والفنانين اللبنانيين، اليوم الأربعاء، السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، وذلك للتأكيد على قوة أواصر العلاقات بين لبنان ودول الخليج.

تأتي هذه خطوة بعد يومين من تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، التي هاجم فيها دول الخليج واتهمها بدعم الدواعش في المنطقة، كما وصفهم بـ"أهل البدو"، وهو ما أثار موجة من الغضب الخليجي والعربي.

كان لافتًا استقبال السفير السعودي، زواره في قاعة مصممة على شكل خيمة وبها "قعدة عربية" للرد بإعزاز وفخر على وصف أهل بلاده بـ"البدو".

وفي إطار دعم اللبنانيين لدول الخليج، زار وفد من حزب القوات اللبنانية –الذي يرأسه سمير جعجع- منزل السفير السعودي وليد بخاري.

وصول وفد حزب القوات اللبنانية إلى دارة السفير السعودي وليد بخاري pic.twitter.com/1sZOzlD5kr — Rama (@Rama_Leb) May 19, 2021

ووفد آخر لتيار المستقبل برئاسة النائبة بهية الحريري والنواب: رولا الطبش، سامي فتفت، سمير الجسر، ومحمد الحجار، والامين العام للتيار احمد الحريري.

وفي أعقاب اللقاء، قالت الحريري: المملكة لم تعودنا على ردات الفعل وتنظر إلى لبنان كمكان استقرار ونراهن على حكمة مجلس التعاون الخليجي.

تصريح النائب بهية الحريري من مقر السفارة السعودية في اليرزة بعد زيارة وفد من كتلة "المستقبل" للسفير وليد بخاري pic.twitter.com/LN4LwKe93H — khaled rifaii (@KhaledRifaii6) May 19, 2021

كما استقبل السفير السعودي، اليوم، النائب هادي حبيش، ووفدا من الرابطة البيروتية، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية.

وفي إطار الزيارات البرلمانية للسفير السعودي، استقبل بخاري النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من "اللقاء الديموقراطي".

وقال جنبلاط بعد اللقاء: "زيارتنا تأتي في سياق رفض الاساءة للمملكة ودول الخليج ذات الفضل الكبير على لبنان. أكدنا للسفير بخاري أن كلام وزير خارجية لبنان غير مسؤول ولاأخلاقي. أعربنا عن تحيتنا ومحبتنا لإخواننا في الخليج العربي".

كما كان وزير الداخلية محمد فهمي، أول وزير في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يزور السفير السعودي.

وقال وزير الداخلية اللبناني بعد اللقاء: "ما صدر بحق المملكة هو كلام مدان والمملكة صمام أمان لكل الدول العربية ومن بينها لبنان، وقد جئت بصفة شخصيّة ولم أترك التضامن الحكومي".

ولم يخلُ بيت السفير من زيارات رجال الدين أيضًا حيث استقبل صباح اليوم، مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من دار الفتوى، ضمّ كلا من: رئيس المحاكم الشرعية السنية محمد عساف، المدير العام للأوقاف الإسلامية محمد أنيس الأروادي، القاضي خلدون عريمط، المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان زهير كبي، المدير الاداري لدار الفتوى صلاح الدين فخري، مدرس الفتوى عبد الهادي الخطيب، ومدير العلاقات العامة والاعلام في دار الفتوى خلدون قواص.

وقال المفتي دريان بعد اللقاء: "في هذا الصباح المبارك إن شاء الله، قمنا بزيارة لمعالي السفير وليد بخاري الاخ العزيز والصديق الغالي لنعبر عن تضامننا مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا، ومع سائر دول مجلس التعاون الخليجي ولنعبر ايضا عن وقفة وفاء لهذه الدول الشقيقة التي ما تخلت أبدا عن لبنان ومساندته ومساعدته".

وأضاف: "ما صدر مؤخرا من كلام فيه إساءة الى المملكة العربية وإساءة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا يشكل فقط إساءة لهذه الدول الشقيقة العزيزة على قلوب لبنان واللبنانيين وإنما ايضا يشكل إساءة لنا كلبنانيين، ونحن في دار الفتوى تربطنا مع معالي السفير بخاري علاقات متينة وقوية ونعمل جاهدين مع بعضنا البعض لإظهار المواقف العربية والإسلامية التي تعزز من روح التضامن والتعاون بيننا وبين المملكة العربية السعودية".

واستطرد: "هذه الدار العامرة شهدت في خلال السنوات الماضية لقاءات رعتها المملكة العربية السعودية ورعاها السفير بخاري من اجل ان يكون هناك تضامن بين اللبنانيين اولا من اجل مصلحة لبنان واللبنانيين، وايضا من اجل توثيق العلاقات اللبنانية السعودية".

وردا على سؤال عن الخطوات المنتظرة قال دريان: "نحن ننتظر خلال ساعات أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الموضوع، ونحن سمعنا بالأمس بيانات وتصريحات ومواقف مختلفة من جانب القيادات اللبنانية والمجتمع الاهلي والمدني الذي يحب السعودية، ونأمل ان يكون هناك اجراء جدي وجذري وان يسير الوزير بإجراءاته لتصحيح الخطيئة التي وقع فيها".

وفي السياق، زار شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، السفير السعودي، وقال بعد اللقاء: "زيارتنا اليوم هي لتأكيد دور السعودية في دعم لبنان وصونه من الأخطار، وصونه من الخلخلة في الامن والاستقرار في مبادراتهم الكريمة ومساعيهم الشريفة لصون هذا البلد".

أضاف: "نتمنى للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين وللسفير بخاري الحفظ والأمان، ونحن نستنكر ما حصل ونأسف لأنه خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وآدابنا وأنها اعتباطية، والاعتباطية تصبح كالجواد الجامح تندفع من دون رؤية للعواقب".

وختم: "نؤكد صلابة العلاقة بين لبنان ودول الخليج والمملكة".

من جهته نشر الفنان وليد توفيق، صورة له جالسًا إلى جانب السفير السعودي في خيمته العربية، قائلاً: "بضيافة سعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الصديق الغالي وليد البخاري الذي أصبح بالنسبة إلى اللبنانيين أخاً وسنداً. فالعلاقة المتينة بين لبنان و السعودية لن تحدّها صفقات مشبوهة ولن يعيقها أهل الفساد.. شكرا سفيرنا الحبيب الغالي على حفاوة الاستقبال".