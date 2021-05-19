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وزير إسرائيلي يدعو لاحتلال غزة "مؤقتًا" للسيطرة على سلاح حماس

11:28 ص الأربعاء 19 مايو 2021
وزير إسرائيلي يدعو لاحتلال غزة "مؤقتًا" للسيطرة على سلاح حماس

وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس

تل أبيب - (د ب أ):

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، إنه يرى أنه "لا مناص من السيطرة المؤقتة على قطاع غزة من أجل نزع سلاح حركة حماس".

ونقل موقع "واي نت" عن الوزير المنتمي لحزب "ليكود"، بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، القول :"لا يمكن لأحد أن ينزع سلاح حماس إلا إذا فعلنا ذلك بالقوة".

وأقر بأنه "سيكون لهذا تكلفته الباهظة"، وقال :"لهذا أتفهم من يفكرون بصورة مختلفة عني".

وأضاف أنه يفضل وقف إطلاق النار من جانب واحد على الاتفاق مع حماس

يوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل سلاح حماس حركة حماس

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