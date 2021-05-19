Masrawy logo white

أبو الغيط: التصريحات المسيئة للسعودية بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

09:58 ص الأربعاء 19 مايو 2021
أبو الغيط: التصريحات المسيئة للسعودية بعيدة عن اللياقة الدبلوماسية

أحمد أبو الغيط

القاهرة - أ ش أ

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء ما صدر عن وزير خارجية لبنان خلال مقابلة تليفزيونية أول أمس وحمل تجاوزاً في حق دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، واصفاً تلك التصريحات بالبعيدة عن اللياقة الدبلوماسية.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، عن أبو الغيط اعتباره أن لغة الحوار المستخدم من جانب كبار مسئولي الدول العربية يتعين أن تعكس دائما مشاعر الأخوة والاحترام المتبادل بين الشعوب العربية، وأن تتجنب ما يهيج الخواطر أو يُثير البغضاء ويُذكي الفتن.

وأعرب المصدر عن الأسف الشديد لأن تأتي هذه التصريحات في توقيت دقيق للغاية يمر به لبنان وفي وقت يحتاج فيه إلى كل الدعم من اصدقائه واشقائه، وأسهمت في توتير العلاقة اللبنانية الخليجية بدلا من تصحيح مسارها بالشكل المطلوب.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد أبو الغيط اللياقة الدبلوماسية التصريحات المسيئة للسعودية وزير خارجية لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

1169

إصابات اليوم

53

وفيات اليوم

669

متعافون اليوم

248078

إجمالي الإصابات

14441

إجمالي الوفيات

182693

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أسبوع الرياح.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية ودرجات الحرارة لـ6 أيام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا