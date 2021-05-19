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الخارجية تطلب تفسيرًا من سفير لبنان حول تصريحات شربل وهبة المسيئة لدول الخليج

12:35 ص الأربعاء 19 مايو 2021
الخارجية تطلب تفسيرًا من سفير لبنان حول تصريحات شربل وهبة المسيئة لدول الخليج

وزارة الخارجية المصرية

وكالات

طلبت وزارة الخارجية مساء الثلاثاء من السفير اللبناني في القاهرة على الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية.

يذكر أن وزارة الخارجية السعودية استنكرت في وقت سابق اليوم بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

كما استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".
كما استدعت وزارتا الخارجية في الإمارات والكويت ممثلي لبنان لديهما، للاحتجاج والاستنكار.

وخلال مقابلة تليفزيونية، ألمح الوزير اللبناني إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".

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